Instagram/@zenetotoscanooficial 09/10/2024 Zé Neto exibe nas redes sociais cicatriz na cabeça





O cantor Zé Neto, da dupla sertaneja com Cristiano, compartilhou em seus stories do Instagram, na tarde desta quarta-feira (09), uma atualização sobre sua recuperação após um acidente de quadriciclo ocorrido no dia 28 de setembro, no rancho de seu parceiro de trabalho e de vida.

Em sua postagem, Zé Neto tranquilizou os fãs, enfatizando que está se recuperando bem. Na imagem, ele aparece descansando em sua cama, em sua casa em São José do Rio Preto, interior de São Paulo. É possível notar a cicatriz em sua cabeça, resultante do acidente, bem como hematomas visíveis sob os olhos.

O famoso cantor também revelou que optou por raspar toda a cabeça. Na semana passada, pouco antes de receber alta hospitalar, o marido da influenciadora digital Natália Toscano já havia compartilhado uma imagem que mostrava a extensão do machucado, que exigiu nada menos que 54 pontos para cicatrização.



Após o acidente, Zé Neto ficou internado por quatro dias em um hospital em São José do Rio Preto. Na última terça-feira (1º), o hospital em que o sertanejo está internado emitiu um botim informando que o artista já estava apresentando uma evolução satisfatória em seu quadro clínico.

"O Hospital de Base de São José do Rio Preto informa que o cantor Zé Neto (José Toscano Martins Neto) permanece internado, estável e consciente. Os médicos realizam exames periódicos, que apontam evolução satisfatória do quadro clínico do paciente. Equipe médica avalia o quadro clínico do paciente com bastante critério para decidir o momento da alta hospitalar", diz o comunicado.













