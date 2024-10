Divulgação Concurso irá eleger Mister ou Miss Fetiche Brasil



Unindo a prática do fetiche com questões políticas, o concurso Mister e Miss Fetiche Brasil acontecerá em duas etapas: a semifinal, no dia 3 de novembro, e a fase final, no dia 8 de dezembro. O evento será realizado na casa de espetáculos Vila Dom Pedro, no Bairro Ipiranga, em São Paulo, das 15h às 23h.

Em sua segunda edição, o maior evento do gênero no Brasil contará com uma programação variada, incluindo shows de música clássica e popular, dança contemporânea, DJs, acrobacias, pole dance, performances artísticas sadomasoquistas, apresentações com fogo, velas, cordas, chicotes, além de desfiles de visuais fetichistas, com uma estética erótica que destaca couro, látex, máscaras e coleiras.

O vencedor do concurso representará o país durante um ano com o título. Os dez primeiros colocados serão premiados, e o primeiro lugar receberá R$ 1.500 em dinheiro, um ensaio fotográfico profissional em estúdio, assinatura premium do app Switched com título verificado, uma faixa de couro personalizada e exclusiva, entrada VIP na Let’s Play por um ano e um voucher de R$ 300 para a loja Mr. Daddy. Vale destacar que a primeira colocação é aberta a todos, independentemente de gênero, sendo homem ou mulher, cis ou trans, e sem restrições de idade.





“Uma de nossas metas é, justamente, promover um evento que possa reunir todas as comunidades, seja hétero ou LGBTQIAPN+, em um local em que essas pessoas fiquem à vontade para trocar as experiências que em outros eventos elas não iriam ter a oportunidade. Sempre buscamos também trazer parceiros que contribuam para deixar o momento mais completo e, por isso, teremos diversos stands com mobílias eróticas, massagem tântrica, sex shop e outros itens", conta Dom Jheff, um dos organizadores do evento.

Um dos objetivos é proporcionar ao público uma experiência que alcance também a parte política do movimento, reforçando o papel social do concurso contrário ao avanço exacerbado do conservadorismo.



“A gente leva a sério o papel que o postulante do título desempenha na sociedade. Por isso, avaliamos, por exemplo, que tipo de conteúdo ele disponibiliza em suas redes, se ele procura exercer o papel de informar adequadamente sobre temas atuais e de interesse da sociedade, entre outras questões, além, claro da performance no palco, exaltando a diversidade das sexualidades e sensualidades e o nível de conhecimento sobre fetiche que ele ou ela possuem”, explica Dom Jheff.



Para levar o título do concurso, além da performance, serão avaliados critérios como a representatividade do candidato para a sociedade e o nível de conhecimento sobre fetiches.



