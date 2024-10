Reprodução: Instagram Javier Parisi, fã dos Beatles

Um fã dos Beatles viveu seus 15 minutos de fama ao aparecer no show de Paul McCartney, no estádio do River Plane, na Argentina, na última segunda-feira (07). Em um vídeo compartilhado em suas redes sociais, Javier Parisi mostrou como foi todo o processo

Quando chegou ao estádio, ele começou a ser parado para tirar fotos com outros fãs da banda. Isso porque o rapaz se assemelha a John Lennon, um dos vocalistas do icônico grupo e que morreu em 1970.

Antes de curtir o momento da apresentação de McCartney, Parisi interagiu com diversas pessoas e registrou tudo no vídeo publicado. Na hora do show, o jovem aproveitou a "Got Back Tour" ao máximo.

O astro, que ficou internacionalmente conhecido pelos Beatles, trará ao Brasil a sua turnê. O britânico se apresentará nos dias 15 e 16 de outubro, em São Paulo, no Allianz Parque. Além disso, o musicista também irá performar em Florianópolis, no dia 19 de outubro.

