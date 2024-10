Gabriel Trindade/Divulgação Giullia Buscacio





Giullia Buscacio foi uma das convidadas do Prêmio Geração Glamour, realizado na última segunda-feira (7). A atriz luso-brasileira escolheu um vestido assinado pela estilista Penha Maia e complementou o look com joias da marca Marisa Clermann, cujo valor total ultrapassa 300 mil reais.





Celebrando

Giullia comentou sobre a importância de eventos que celebram e dão voz às mulheres:

“Fiquei muito feliz com o convite para participar deste momento tão lindo, onde pudemos celebrar mulheres tão diversas e potentes. Além disso, pude reencontrar amigas, colegas de trabalho e conhecer pessoas incríveis”, destacou a atriz.

Usando uma criação de uma estilista nordestina, ela também falou sobre a importância de valorizar a moda nacional. “Eu conheci e me apaixonei pelo trabalho da Penha Maia. Quando o stylist trouxe a opção, não tive dúvidas. Ela é uma artista incrível, e acho importante darmos visibilidade e valorizar as marcas nacionais. A nossa moda é muito forte e diversa”, explicou.

Giullia Buscacio tem uma carreira sólida na televisão brasileira, com trabalhos em novelas como Renascer, Velho Chico e Éramos Seis. Nas redes sociais, onde soma mais de 2 milhões de seguidores, ela compartilha momentos de suas viagens, trabalhos e rotina diária.