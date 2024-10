Reprodução/Instagram A foto foi compartilhada no Instagram

O jogador de futebol Neymar Jr. e a influenciadora digital Bruna Biancardi estão aproveitando a comemoração do aniversário da filha Mavie, de 1 ano, em um resort de luxo na Arábia Saudita. Entretanto, uma coisa chamou atenção da web nesta terça-feira (8): uma foto publicada pelo craque em que uma de suas amigas aparece com uma mão saindo de sua barriga .



Os seguidores do atleta rapidamente começaram a brincar com a situação. Uma pessoa comentou: "O photoshop é tão bom que mostra até as entidades saindo do corpo da pessoa".

Outra zombou: "Parece que o editor vai ser demitido, não é mesmo?". Um terceiro disse: "É por isso que quando você cruza com alguns famosos na rua a gente ignora, pois são muito diferentes das fotos".

A amiga em questão é Bianca Coimbra, casada com Cris Guedes.

Hotel de luxo

Segundo as imagens compartilhadas pela influenciadora no Instagram, eles estão acomodados no Nujuma, localizado na Arábia Saudita. No site, a acomodação é descrita como "uma conexão com o mar, a terra e as estrelas, unindo histórias do passado da região a experiências do momento presente."

O iG Turismo fez uma simulação de quanto custaria se hospedar no resort e identificou que o valor pode chegar a mais de R$ 90 mil por dia . Veja as fotos do hotel.

O resort é localizado em um arquipélago com mais de 90 ilhas intocadas, na região do Mar Vermelho Nujuma/Ritz-Carlton Reserve





