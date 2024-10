Reprodução: Instagram Maria Lina fez 26 anos no último domingo (6)

Maria Lina celebrou o aniversário de 26 anos com um momento de descanso em Fernando de Noronha. Com um biquíni laranja, a musa recebeu um bolo de aniversário durante um passeio na lancha.



"Obrigada a todos os parabéns que vocês me deram! Vocês são muito especiais! Vocês sempre serão únicas e individuais para mim" Obrigada!", agradeu a influenciadora às felicitações que ganhou.

Maria Lina fez 26 anos no último domingo (6)

No sábado (5), a jovem publicou um texto emocionante em relação aos últimos dias com 25 anos. "[...] Só consigo pensar no quanto eu mudei desde meu último aniversário. Todo ano a gente muda, lógico, o amadurecimento é natural e esperado", iniciou.

"Mas no meu caso, é o meu primeiro aniversário 100% completa, curada, com alegria novamente, satisfeita com quem eu me tornei, com as feridas que a vida me causou saradas, e de fato, feliz. Demorei 3 anos pra voltar a sorrir e ser quem eu era", se emocionou.

"Me orgulho muito de quem eu sou. Na verdade, me orgulho da forma que todos os meus machucados me construíram como mulher. As dificuldades não tiraram a minha alegria de viver e nem minha doçura e meu amor no coração", avaliou Lina.

