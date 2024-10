Reprodução Malvino Salvador é casado com Kyra Gracie

O ator Malvino Salvador e a esposa , Kyra Gracie , participaram no último sábado do "Sabadou com Virginia", do SBT. O casal foi os convidados para o quadro "Se Beber, Não Fale", e fez diversas revelações sobre o relacionamento .



Em determinado momento, a atleta foi questionada se sente ciúmes do marido fazer cenas mais românticas nas novelas. Ela afirma que sim, mas que tem uma pessoa que despertou um ciúme a mais: a atriz Cleo , com quem Malvino contracenou em "Haja Coração".

A lutadora disse: "Tenho ciúmes de todas, eu não gosto, meu coração acelera. (...) Mas a que eu mais tive ciúmes, inclusive, hoje ela é nossa amiga. Ela é maravilhosa, e quando ela tava fazendo par romântico com Malvino, eu desligava a TV, é a Cleo".

Além da novela, Malvino já contracenou romanticamente com a filha de Glória Pires e Fábio Jr. nos filmes "Qualquer Gato Vira-Lata" e "Qualquer Gato Vira-Lata 2".

Malvino e Kyra são casados e possuem três filhos: Ayra, de 10 anos, Kyara, de 7 anos, e Rayan, de 3 anos.

