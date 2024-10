DA REDAÇÃO Anitta chama atenção de Maya Massafera sobre o corpo: ‘Chega de Ozempic’

A influenciadora digital Maya Massafera utilizou as redes sociais neste domingo (6) para esclarecer a polêmica envolvendo ela e a cantora Anitta . A artista proferiu comentários sobre o corpo de Maya em um vídeo, dizendo que a modelo deveria " engordar", pois já estava "magra pra cacete" . Entretanto, o comentário não foi bem recebido pelos seguidores.



Maya compartilhou nos Stories do Instagram um pronunciamento sobre o caso. A modelo começa: "Quando a gente é amiga de uma pessoa, a gente pode falar as coisas para ela porque a gente tem intimidade. Tipo assim, coloquei um vídeo de eu conversando com a Anitta, e a gente falando várias coisas. A Anitta falou: 'Ah, já te falei mãe, engorda uns 3 kg porque que você tá muito magra'. Eu e a Anitta temos intimidade. Ela ainda gosta de um corpo com mais de bundinha e de peito, e cada um gosta de uma coisa!"

Ela continua: "A gente tem que ser feliz e saudável com o nosso corpo. Eu gosto de ser magra. Eu quero ser mais magra, eu gosto desse biotipo de modelo magrinha. Se você gosta do biotipo da Sabrina Sato, da Juliana Paz ou da Anitta, vai pra academia para ter bundão e peitão — que eu também acho lindo, mas para mim eu quero ser magra tipo modelo. Se você quer ser gorda: come bastante. E se você for saudável: tudo bem! A gente tem que respeitar o corpo de cada um."

Entenda a polêmica

Em um vídeo compartilhado por Maya de sua passagem por Paris, ela mostrou um momento de intimidade com Anitta em um quarto de hotel. No vídeo, a cantora fez comentários sobre a aparência da modelo.

"Já está parecendo um esqueleto, magra para cacete. Se sou você, eu engordaria 4 kg", diz a cantora. Maya brinca: "Anitta parece aqueles haters da internet". Então a artista retruca: "Sou amiga, é diferente de hater. Amiga é aquela que liga e fala 'amiga, emagreceu demais, vamos parar um pouquinho'".

A modelo concordou com a afirmação da cantora e disse que já tiveram conversas semelhantes antes no off: "Ela me chamou e disse que eu estava parecendo outra amiga dela – que eu não vou falar quem é para não expor aqui. Mas ela falou assim: 'vocês duas têm que parar, porque estão muito magras'".

Anitta então finaliza: "Tá bom, já chega com o Ozempic, chega com o Mounjaro. Tem que saber dosar. Agora tem que comer uma besteira."

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp