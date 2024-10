Reprodução: Instagram Marília e Babu tentaram cargos políticos

As eleições municipais de 2024 aconteceram no último domingo (6) e uma grande parte dos ex-BBBs que estavam concorrendo não conseguiu entrar na política. Apenas o candidato Adrilles (BBB 15) garantiu a vitória como vereador pela cidade de São Paulo. Veja abaixo os participantes que não se elegeram:



Babu

Conhecido pela trajetória no BBB 20, Babu se candidatou a vereador pelo Rio de Janeiro (PSOL). O ator recebeu apenas 5212 votos, ficando de fora da Câmara de Vereadores. No entanto, o artista, que já viveu Tim Maia nos cinemas, conseguiu um lugar como suplente.

Marília Miranda

Apelidada por ela mesma como "cabrita", Marília Miranda também se jogou no mundo da política. A loira se candidatou a vereadora pela cidade de São Paulo, mas só obteve 400 votos. Ao ser perguntada sobre se sentir mal por ter perdido, a ex reality respondeu a invertida.

"Vergonha? Eu? De mim? Não tenho vergonha de jeito nenhum. Vergonha tem que ter de quem rouba, de quem é safado, mentiroso, de quem deseja mal para o outro. Eu sou feliz. Tem candidato que vai dormir chorando e vai postar foto: 'obrigado pelos votos'. Eu faço logo uma live. Perdi? Perdi. Pronto. E aí?", rebateu Marília.

Mara Viana

Outra ex-participante que não obteve conquistas expressivas nas eleições foi Mara Viana. A campeã do BBB 6 despontou como candidata a vice-prefeita (PSDB) na cidade de Porto Seguro, na Bahia.

No entanto, junto com Luigi Rotunno, eles ocuparam o terceiro lugar com 12.031 votos. Os candidatos Janio Natal (PL) e Cláudia Oliveira (PSD) se saíram melhores.

Sol Vega

A participante do BBB 4 se candidatou pelo PDT como vereadora na cidade carioca. No entanto, Sol Vega saiu derrotada: ela conseguiu apenas 111 votos. Mesmo com pouca adesão, a ex-reality adquiriu uma vaga como suplente.

Luciane Amaral, mãe de Matteus Alegrete

A mãe do namorado de Isabelle Nogueira não é ex-BBB, mas também tentou cargo político. Luciane Amaral (MDB) foi candidata a vereadora pela cidade de Alegrete, no Rio Grande do Sul. Com 190 votos, ela ficou de fora, mas conseguiu uma vaga como suplente.













