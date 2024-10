Reprodução Instagram Madonna e o irmão mais novo, Christopher Ciccone

Madonna, de 66 anos, veio a público, neste domingo (6), se pronunciar sobre a morte do irmão caçula, Christopher Ciccone, que faleceu na última sexta-feira (3), vítima de um câncer. "Pegamos as mãos um do outro e dançamos através da loucura da nossa infância".







"Meu irmão Christopher se foi. Ele foi o humano mais próximo de mim por tanto tempo. É difícil explicar nosso vínculo, mas surgiu da compreensão de que éramos diferentes e que a sociedade iria dificultar isso por não seguirmos o 'status quo'.", começou ela, que é ativista da causa LGBTQIAPN+.





"Pegamos as mãos um do outro e dançamos através da loucura da nossa infância. Na verdade, a dança era uma espécie de cola que nos mantinha grudados.Descobrir a dança em nossa pequena cidade do meio-oeste me salvou e então meu irmão apareceu, e isso o salvou também", acrescentou.





Madonna ainda comentou sobre as lutas do irmão caçula, homem gay que se encontrou no universo artístico, com destaque para a dança. Ele, inclusive, já fez parte do elenco de dançarinos da irmã mais velha.





"Meu professor de balé, também chamado Christopher, criou um espaço seguro para meu irmão ser gay. Uma palavra que não foi dita nem sussurrada onde morávamos. Quando finalmente tive coragem de ir para Nova York para me tornar dançarina, meu irmão me seguiu", lembrou.





'Demos as mãos'

Reprodução Instagram/@madonnaonline Christopher Ciccone, irmão mais novo de Madonna





A cantora revelou que se aproximou ainda mais do irmão na mudança para Nova York. No texto póstumo, ela ainda recordou dos momentos que vivenciou ao lado de Christopher Ciccone.





"Novamente nos demos as mãos e dançamos na loucura da cidade de Nova York! Devoramos arte, música e cinema como animais famintos. Estávamos no epicentro da explosão de todas essas coisas. Dançamos em meio à loucura da epidemia de AIDS. Fomos a funerais, choramos e fomos dançar. Dançamos juntos no palco no início da minha carreira e, eventualmente, ele se tornou meu diretor criativo de muitas turnês", pontuou.





Madonna também comentou sobre os embates que ela e Ciccone tiveram com instituições religiosas, a exemplo da Igreja Católica. "Quando se tratava de bom gosto, meu irmão era o Papa, e era preciso beijar o anel para receber a bênção dele. Desafiamos a Igreja Católica Romana, a Polícia e todas as figuras de autoridade que atrapalharam a liberdade artística! Meu irmão estava bem ao meu lado. Ele foi um pintor, um poeta e um visionário", defendeu.





Estado de saúde delicado

A cantora e compositora, que esteve no Brasil em maio deste ano, entregou que o irmão caçula estava passando mal nos últimos dias e enfatizou que ele estava com "muita dor". Segundo ela, a doença dele fez com que a dupla se reaproximasse. Isso porque Madonna e Christopher se afastaram por um tempo.





"Os últimos anos não foram fáceis. Não conversamos por algum tempo, mas, quando meu irmão ficou doente, encontramos o caminho de volta um para o outro. Fiz o meu melhor para mantê-lo vivo o maior tempo possível. Ele estava com muita dor no final Mais uma vez, demos as mãos. Fechamos os olhos e dançamos juntos. Estou feliz que ele não esteja mais sofrendo. Nunca haverá ninguém como ele. Eu sei que ele está dançando em algum lugar", finalizou.

