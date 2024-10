Foto: TV Globo Comunicador morreu, aos 97 anos, na última quinta (3)

Fátima Sampaio , viúva de Cid Moreira , fez uma participação no "Encontro com Patrícia Poeta" na manhã desta sexta (4). Ela estava no velório do comunicador, no Palácio Guanabara, e entrou em contato com a apresentadora para desabafar a respeito da morte do jornalista , que ocorreu na última quinta (3).

"Eu estou anestesiada, estou em um estado esquisito. Vou voltar para esse dimensão só daqui alguns dias. Não estava no projeto isso [a morte de Cid]. Eu tinha combinado com ele pelo menos a festa de 100 anos. Ele não cumpriu a parte dele", lamentou.

Desejos de Cid Moreira

"Ele queria ir para Taubaté, ficar com a filha, o neto e a primeira esposa. [...] Ele queria ficar nos dois lugares que mais amou: Petrópolis e Taubaté. [..] A parte da Bíblia que ele tem em sociedade vai ser doada para uma instituição", revelou Fátima.

"É uma forma de devolver a eles o carinho. O Cid conseguiu gravar a Bíblia completa sem apoio comercial, mas com o apoio desse pessoal maravilhoso", acrescentou ela.

Além disso, a viúva contou que o locutor fechou uma parceria com uma empresa internacional para traduzir as passagens bíblicas proferidas por Moreira em todas as línguas.

