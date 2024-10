Reprodução/Globo Preta Gil revela estar vivendo um novo relacionamento





Nesta quarta-feira, 2, Preta Gil usou as redes sociais para falar que está fazendo o tratamento para o câncer em sua casa. Ela ainda mostrou a bomba de infusão portátil que serve para ela fazer a quimioterapia.

Ela acabou falando que atrelado ao tratamento ela também está fazendo sessões de "cura energética" para ter ainda mais resultado no processo.

"Tem me feito muito bem. O pouquinho do enjoo que eu estava, foi embora, eu acredito nisso. Sei que tem gente que não acredita, mas eu acredito em realinhamento de chacras e etc", explicou ela na rede social.

Volta do tratamento

Preta Gil tinha encerrado o tratamento contra um câncer no intestino em dezembro de 2023. Em agosto deste ano, a cantora revelou aos fãs que a doença tinha tido uma recidiva e se espalhado para outras áreas. Por isso, Preta retomou o tratamento com sessões de quimioterapia.