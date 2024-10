Reprodução/Instagram Rosalba Nable comemorou a última sessão de quimioterapia

A mãe da atriz Isis Valverde , Rosalba Nable , compartilhou nesta quinta-feira (3) que finalizou suas sessões de quimioterapia . A professora foi diagnosticada há alguns meses com câncer de mama.



Na foto, é possível ver que a pedagoga ganhou uma festinha dos profissionais do hospital, com direito a bolo de chocolate e refrigerante. Além dos funcionários do hospital, a comemoração contou com a presença do namorado, o analista de desenvolvimento de sistemas Carlos Wanderson.

Na publicação feita no Instagram, ela escreve: "'O fim da quimioterapia é quase como abrir as janelas e encher os pulmões de ar puro.' Acabou. Foi a última e espero que seja também a última de toda a minha vida. Foram 8. De 15 em 15 dias. Exames de sangue 2 dias antes da infusão para verificar se meu corpo estava apto para a medicação. E estava. Mesmo eu achando que não".

A pedagoga continua: "Geralmente, um cateter é colocado logo abaixo da clavícula para pacientes corajosos (não sou). Em pacientes com câncer de mama do lado esquerdo (meu caso), o cateter é colocado no lado direito. É necessário um jejum de seis horas, inclusive para líquidos, antes da colocação através de um procedimento cirúrgico considerado simples, realizado pelo cirurgião vascular. O paciente é sedado e com anestesia local o cirurgião faz uma pequena incisão no pescoço por onde ele coloca o cateter. Em sua maioria, é possível ir para casa no mesmo dia do procedimento".

Após a explicação, ela afirma que optou por não usar o cateter: "Conclusão: cada escolha uma consequência. Para receber o medicamento sem o tal cateter eu levava no mínimo, uma agulhada. Cheguei a levar 3 em uma única vez. Mas preferia não estar com ele aqui no meu corpo. Seria demais para minha cabeça que odeia agulhas ou similares. Nos dias seguintes da quimioterapia mais uma agulhada na barriga para ajudar nos efeitos colaterais (a agulha é a mesma da insulina e arde um pouco). Eu quero crer que valia a pena porque se com essa injeção os sintomas vinham, imagina sem ela."

Rosalba diz que passará os próximos 15 dias apresentando efeitos colaterais do tratamento como, por exemplo:

boca seca;

gengivas com aftas em toda a extensão;

intestino completamente imprevisível;

dermatite generalizada;

estômago também muito instável;

dores de cabeça;

náuseas;

fadiga extrema;

e perda dos cabelos.

"Cheguei a conclusão de que a frase de um amigo (que também passou por isso) é a verdadeira realidade da quimioterapia: 'Matar um rato com uma bomba'. A esperança é aniquilar todas as células ruins, mas as boas vão junto. É morrer para renascer. Continuei com os exercícios físicos (quando o corpo aguentava ficar de pé), muita água e horas e horas de sono (dormir era o melhor programa). Isso realmente ajudou muito", lamenta.

Segundo a mãe da atriz, o tratamento a fez criar uma fobia de hospitais: "Prossigo aqui sem gratulação, ingrata que sou, dirão. Mas não vou mentir. Só existe em mim um alívio profundo por este ciclo ter acabado, pois minha fobia de hospitais não acabou, acho até que aumentou, porque ressignificou minha certeza sobre a tamanha dor que ali habita. E dessa vez, na minha pele. Agora, após 15 dias, vão se iniciar as radioterapias. Vou iniciar também o bloqueio hormonal por longos 10 anos. Vamos juntas, mas agora, de janelas abertas. Portanto, respire fundo", finaliza.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp