Luciana Gimenez pretende ter mais um herdeiro

A apresentadora Luciana Gimenez , de 54 anos, afirmou nesta quinta-feira (3) que está decidida em ter mais um filho . A comunicadora é mãe de Lucas Jagger, de 25 anos, e Lorenzo, de 13 anos.



Em entrevista ao jornal O Globo , Luciana afirma: "Eu quero fazer muitas coisas e, para mim, estou começando. Quero entrevistar muitas pessoas, ir a muitos lugares, fazer filmes. Quando paramos de ter sonhos, desejos e metas, a gente literalmente morre, talvez no sentido figurado".

Segundo Luciana, o sentimento de ter um outro filho meio após perceber que o caçula está completando 13 anos: "Estou pensando em ter outro filho. Estou pensando em engravidar. Juro, comecei a pensar nisso porque meu filho está com 13 anos. Estou realmente pensando nisso, pra te falar a verdade."

Sem sorte no amor?

Atualmente, Luciana está solteira e diz que o motivo são suas exigências em um novo romance: "Sou um pouco exigente. Não sou dessas que ficam com alguém só por ficar. Não consigo, gosto muito de mim para ficar com alguém que eu não ache incrível."

Ela continua: "Normalmente, me relaciono com homens mais jovens porque minha cabeça é muito jovem. Gosto de ir a festas até a madrugada". Entretanto, a comunicadora diz que os homens esperam uma complexidade dela que não existe: "Já digo que isso não me pertence e essa não sou eu. Mas não gosto de estar solteira. Prefiro estar em um relacionamento. Espero namorar em breve, e quem sabe, com o pai do meu filho".

