Reprodução Instagram - 6.9.2024 Maidê Mahl



Nesta quinta-feira, 3, completam-se 27 dias desde que Maidê Mahl está internada no Hospital das Clínicas, em São Paulo. O caso da atriz e modelo se tornou amplamente divulgado no início de setembro, quando ela foi encontrada inconsciente e em estado crítico em um quarto de hotel, após três dias desaparecida.





Em comunicado ao iG Gente, a equipe do hospital atualizou a situação de saúde da artista. “O Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP (HCFMUSP) informa que a paciente Maidê Mahl permanece em estado grave, mas estável, na Unidade de Terapia Intensiva (UTI)”, relataram.

O que aconteceu?

Maidê, de 31 anos, foi encontrada debilitada no começo de setembro após ficar desaparecida por três dias. Ela estava sozinha em um hotel na Zona Sul da capital paulista e, ao ser resgatada, foi imediatamente encaminhada de ambulância para o hospital, onde permanece sob cuidados intensivos. No momento da internação, foi necessário sedá-la e intubá-la, e os médicos chegaram a avaliar a possibilidade de uma cirurgia.

Investigações apontam a possibilidade de que Maidê tenha ingerido algum tipo de substância tóxica, já que embalagens encontradas no local passarão por perícia. A Polícia Civil está acompanhando o caso, que segue em apuração.

A mãe da atriz, Nélia Schwinn, viajou de emergência do Rio Grande do Sul para São Paulo assim que soube do desaparecimento da filha e permanece ao seu lado no hospital. Uma agente da atriz também acompanha de perto a evolução do estado de saúde de Maidê.

A atriz foi vista pela última vez no dia 2 de setembro no bairro de Moema, Zona Sul de São Paulo, antes de ser encontrada debilitada no hotel. A situação ainda é investigada pela Secretaria da Segurança Pública.