Reprodução: Instagram Nanda Costa

Nanda Costa e Lan Lan foram convidadas para o programa "Mil e Uma Tretas" , na última segunda (30). Na atração, o casal falou a respeito do nascimento das filhas gêmeas, Kim e Tiê, e contou detalhes sobre como foi o período após a gestação .

"Quer conhecer o inferno, vá para o puerpério", iniciou ela ao falar sobre a fase que ocorre assim que o bebê nasce. "Primeiro eu tinha muito medo de não conseguir, depois eu tive muito medo de perder as minhas filhas", contou.

"Fiquei oito dias sem dormir com medo de não acordar. Achei que tivesse feito a curva da loucura sem volta", acrescentou ela. A atriz, então, se lembrou de como foi seu parto, que foi marcado por algumas turbulências.

"Eu imaginava, ficava vendo partos, o bebê fofinho, a mãe pegando no colo. E na hora foi tão assustador tudo, que quando eu vi a mãozinha passando tão pequenininha, tive medo de perdê-las", confessou.

"O parto foi muito diferente do que eu imaginava. Então quando nasce e todo mundo fala do tal maior amor do mundo, ele não veio de imediato. Não teve a conexão", finalizou a artista.

