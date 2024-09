Divulgação Gavin Creel havia descoberto um sarcoma melanótico metastático há cerca de dois meses

O ator Gavin Creel , de 48 anos, morreu nesta segunda-feira (30), em decorrência de um câncer no nervo. A informação foi dada pelo jornal The New York Times.

O artista descobriu um sarcoma melanótico metastático da bainha do nervo periférico há cerca de dois meses. A morte foi confirmada pelo parceiro de Gavin, Alex Temple Ward.

Gavin firmou carreira no teatro, estrelando diversas produções de sucesso na Broadway e em West End. Em 2017, ganhou o Tony Awards de Melhor Ator Coadjuvante em Musical — maior prêmio do teatro norte-americano — por sua interpretação em "Hello, Dolly!".

O artista também participou de peças como "Hair", "Thoroughly Modern Millie" e o remake de "La Cage aux Folles", sendo diversas vezes indicado ao Tony por suas performances.

Em 2003, o ator ganhou destaque na TV quando interpretou Bill na adaptação do livro infantil "Eloise no Plaza".

Em Londres, na sua estreia no West End, Gavin fez "Mary Poppins", além de lançar eu primeiro álbum pop, Goodtimenation.

Em 2021, o ator participou de dois episódios de "American Horror Stories". Ele interpretou Troy Winslow, o marido de Michael Winslow (Matt Bomer). Em entrevista ao Theatrely, o ator afirma: "Quero contar mais histórias gays. Ryan Murphy é o herói de colocar especialmente a comunidade gay e as histórias na tela. Estou tão animado por ter sido um personagem gay interessante, estranho e complexo, e não são apenas os estereótipos padrão."

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp