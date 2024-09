Reprodução/Instagram Jade Barbosa se casa





Lá vem a noiva! Neste sábado (28), Jade Barbosa , medalhista da ginástica olímpica em Paris 2024, se casou com o companheiro de longa data no Rio de Janeiro.





A atleta olímpica trocou votos com Leandro Ferlini . Os dois estão juntos há cinco anos. Para o look da noiva, Jade optou por um modelo sereia liso com o cabelo solto com penteado na lateral.

Pedido de casamento

Ela foi pedida em casamento em 2023, em uma praia no Rio de Janeiro. Leandro escolheu o mesmo local que os dois se conheceram.

Leandro é formado em administração pela Universidade FGV e já trabalhou com grandes marcas como Food, Beverage e Agribusiness de toda a América Latina para o Banco Bradesco BBI.