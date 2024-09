Reprodução/Instagram Marlon Wayans e Ruby assumem namoro









Neste sábado (27), o ator Marlon Wayans , conhecido por seu papel em As Branquelas , assumiu o romance com a cantora brasileira Ruby . Nos seus stories do Instagram, os dois aparecem os beijos e ela se declarou: "Meu preto".





Quem é Ruby?

Com 39 mil seguidores no Instagram, a cantora abriu uma caixinha de perguntas no Instagram e confirmou que estava namorando realmente o "ator de As Branquelas".

"Sim, gente, sim. Não só desse filme, mas outros também que fizeram muito sucesso no Brasil. e que loucura, né? Eu assisti esse filme e agora namoro com o cara. Que loucura, doideira!", expressou.

Marlon Wayans no Brasil

O ator nunca escondeu seu amor pelo Brasil. Em 2023, ele até foi chamado para participar da Farofa da Gkay. Durante sua última passagem no país, ele se envolveu com a cantora Gabi Martins.

Há 5 anos, Wayans também veio passar o Carnaval no Brasil e foi convidado para um after party na casa de Anitta.