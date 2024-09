Reprodução Namorada de MC Ryan fez desabafo choroso há dez dias: 'Não sou a vilã aqui'

O cantor MC Ryan foi exposto na tarde desta sexta-feira (27) em um vídeo em que aparece agredindo a namorada, Giovanna Roque. O caso foi revelado pelo Portal Léo Dias, veículo ao qual o funkeiro confessou a agressão. Há uma semana, a influenciadora preocupou os fãs ao aparecer abalada devido aos comentários maldosos da internet. "Não sou a vilã aqui", rebateu a mãe de Zoe, referindo-se à acusação de teria provocado o término do relacionamento com o artista.

Entenda o caso

Nos Stories do Instagram, no dia 16 de setembro, Giovanna Roque sugeriu que não era a culpada pelo fim do relacionamento com MC Ryan, pai de sua filha. "Eu acho que vocês já perceberam: eu posto que eu termino, mas sempre sou muito quieta. Não fico expondo o que acontece na minha vida, mas tem coisas que preciso falar. Na boca do povo, saio como a pior mulher do mundo. Não é bem assim", iniciou.

A influenciadora, em tom choroso, rebateu as críticas de que estaria com o funkeiro por interesse financeiro. "Já escutei tanta m*rda, que sou interesseira, que eu sou isso, sou aquilo... Vocês não fazem nem ideia da metade. Tem hora que a gente explode. Tenho que aguentar tanta coisa, tanto comentário ruim, tanta suposição, e vocês não fazem ideia da pessoa que eu sou. Não sou nada do que vocês falam, juro de coração. Eu me esforço muito para ficar calada, mas tem vezes que não dá."

A modelo também sugeriu que o relacionamento teria acabado mais uma vez por culpa do próprio MC Ryan. "Não sou a vilã aqui, não quero nada de ninguém, nunca quis nada de ninguém. Sempre trabalhei e sempre paguei as minhas coisas. E estou cansada de ficar ouvindo tanta m*rda. Eu queria estar com a minha família e, se não estou, não é por culpa minha."

