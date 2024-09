Humberto Maruchel Maggie Smith morre aos 89 anos

A atriz britânica Maggie Smith faleceu aos 89 anos na manhã desta sexta-feira (27), conforme anunciou sua família. A veterana do cinema ficou conhecida por sua participação em “ Harry Potter “, “ Downtown Abbey ” e outros títulos de sucesso.

“Ela faleceu pacificamente no hospital na manhã de hoje. Uma pessoa extremamente reservada, estava cercada por amigos e familiares no fim. Ela deixa dois filhos e cinco netos amorosos, que estão profundamente devastados pela perda de sua extraordinária mãe e avó (…) Gostaríamos de aproveitar esta oportunidade para agradecer à maravilhosa equipe do Hospital Chelsea e Westminster pelo cuidado e incansável gentileza durante seus últimos dias”, declararam os filhos, Toby Stephens e Chris Larkin, em nota à imprensa.

Nascida em 1934, em Ilford (leste de Londres), Maggie Smith começou sua carreira de atriz na adolescência. Fez sua estreia em Nova York com o espetáculo New Faces 1956 Revue e, mais tarde, integrou a prestigiada companhia Old Vic, em Bristol. Ela ficou mundialmente conhecida por seu papel como a professora Minerva McGonagall, na saga “Harry Potter”, e por sua interpretação de Violet, Condessa Viúva de Grantham, na série “Downton Abbey”, pela qual ganhou três Emmys. Além desses papéis icônicos, Smith estrelou mais de 60 filmes e 70 peças de teatro , destacando-se especialmente em diversas montagens de obras de William Shakespeare .

Ao longo de sua carreira, a atriz venceu o Oscar duas vezes. A primeira foi em 1969, quando recebeu o prêmio de Melhor Atriz por sua performance em “The Prime of Miss Jean Brodie” (A Primavera de uma Solteirona). A segunda foi em 1978, como Melhor Atriz Coadjuvante por “California Suite” (Suíte Californiana). Esses prêmios demonstram sua versatilidade, transitando entre o drama e a comédia. Ela também participou de grandes sucessos de bilheteria, como “Mudança de Hábito” I e II.

Por suas contribuições às artes, Maggie Smith foi nomeada Dama da Ordem do Império Britânico em 2014. Em 2007, foi diagnosticada com câncer de mama, do qual se recuperou totalmente nos anos seguintes.

Conhecida por seu sarcasmo afiado e humor refinado, Maggie brincava em entrevistas que nunca havia assistido à série Downton Abbey e que não tinha planos de voltar ao papel de Violet. “Na época em que terminamos de filmar, ela [a personagem] deveria ter pelo menos 110 anos”, comentava com ironia. Ainda assim, ela reprisou o papel nos dois filmes que seguiram a série.

Sua última participação em um filme ocorreu em “O Clube dos Milagres” (2023), de Thaddeus O’Sullivan. Ambientado em 1967, o longa narra a comovente história de três amigas de Ballygar, Dublin — Lily (Maggie Smith), Eileen (Kathy Bates) e Dolly (Agnes O’Casey) — que sonham em ganhar uma peregrinação para Lourdes, cidade conhecida por seus milagres. Quando conseguem a oportunidade, suas expectativas são abaladas pela chegada de Chrissie (Laura Linney), uma amiga de longa data que retorna para o funeral de sua mãe após 40 anos nos EUA. Durante a viagem, antigas feridas são reabertas, e as mulheres buscam a cura através do poder do amor e da amizade.

