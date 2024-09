NAIARA ALBUQUERQUE Gusttavo Lima





O cantor Gusttavo Lima deve retornar ao Brasil até quinta-feira (26) para cumprir sua agenda de shows. De acordo com seu advogado, Cláudio Bessas , o sertanejo tem compromissos marcados no país para o final desta semana. “Ele tem shows na sexta e no sábado, então deve chegar na quarta ou quinta-feira”, explicou o advogado em entrevista ao site 'UOL'.

Gusttavo Lima teve sua prisão preventiva decretada na última segunda-feira (23) por envolvimento em um esquema de lavagem de dinheiro ligado a jogos de azar, no âmbito da Operação Integration , a mesma que prendeu a influenciadora Deolane Bezerra . No entanto, a prisão foi revogada nesta terça-feira (24), após um habeas corpus concedido em caráter liminar.

Além da prisão, o cantor também havia sofrido o bloqueio de suas contas, além da retenção de seu passaporte e de porte e posse de armas de fogo. Essas medidas, no entanto, também foram anuladas pela decisão do desembargador Eduardo Guillard, o mesmo que autorizou a liberação de Deolane Bezerra e outros investigados.