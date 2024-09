Reprodução/Instagram/Playboy A suposta ex-Paquita posou para a revista adulta em 1987

O documentário " Pra Sempre Paquitas", da Globoplay, está dando o que falar. A mais nova polêmica envolve a atriz Luciana Vendramini , 53 anos, que foi acusada na produção de usar o nome das Paquitas para ganhar fama e posar nua durante os anos de 1980.



No documentário, Xuxa Meneghel e suas antigas assistentes de palco afirma que Luciana teria sido recusada no teste para se tornar Paquita, mas que ela se aproveitou do hype para posar nua na revista adulta "Playboy", em 1987.



Nas redes sociais, no entanto, Luciana rebateu as acusações e disse não se trata de uma verdade. Na realidade, a loira teria sido demitida e que nunca foi rejeitada no teste para assistente de palco da Rainha dos Baixinhos.

No texto, Luciana escreve: "Não é bem assim, temos um passado e temos nossas verdades. Não fui rejeitada, fui demitida mesmo. Esse episódio não é excluído da minha vida, é mais presente do que nunca. Eu agradeci à direção do documentário, aos produtores por terem me chamado para gravar o doc, tenho todo respeito por cada uma, principalmente pela Xuxa, que também era muito nova na época e se tornou um fenômeno."

Segundo a atriz, ela nunca teve um sonho de "ser Paquita": "Na época em que estive no programa, em 1986, ser Paquita ainda não era um desejo das adolescentes do Brasil, mas passou a ser anos depois. Eu não sabia o que era ser 'Paquita' naquela época. Entenda a época em que tudo aconteceu, zero internet, e Xuxa estava começando o programa na Globo, que mais tarde se tornou um tremendo sucesso!"

