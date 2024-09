Reprodução Chay Suede faz declaração apaixonada no aniversário de Laura Neiva: 'Que sorte eu tenho'

O ator Chay Suede fez uma declaração apaixonada nesta terça-feira (24) em celebração aos 31 anos da esposa, Laura Neiva. O galã de "Mania de Você" (TV Globo) e a modelo estão casados desde 2019 e, como fruto da união, são pais de dois filhos e aguardam a chegada do terceiro.

Por meio do perfil no Instagram, Chay Suede abriu um álbum de fotos que registra a festa de aniversário de Laura Neiva. A atriz escolheu o tema cogumelos, e teve o jardim de casa decorado com peças em tamanho grande, feitas à mão por ela e pela mãe.

"A vida do lado dela, é festa boa o tempo todo. Meu amor @neivalaura, que alegria, há dez anos fui pela primeira vez a um aniversário seu, eu já te amava tanto. Nesses dez anos, você ampliou todas as minhas possibilidades, é mais fácil e mais gostoso sonhar do seu lado, olhar pra vida através dos seus olhos e aprender com a sua generosidade e simplicidade que ainda me chocam, mesmo depois de dez anos", iniciou.

"Que sorte eu tenho por ser a pessoa que fica mais perto de você nessa vida. Que delícia, meu amor. Te amo muito há muito tempo. Que Deus te abençoe, te dê muitos e muitos anos de vida e sempre conserve o seu coração assim, simples, justo e cheio de amor. Feliz aniversário", desejou.

Nas imagens, Laura e Chay aparecem em momentos de descontração, curtindo a festa com os convidados e trocando carinho. A decoração extravagante e colorida também chama a atenção.

Nos comentários, a declaração apaixonada do ator deixou os seguidores emocionados. "Canceriano quando ama é coisa linda de ver", destacou uma fã. "É lindo ver o amor no olhar de vocês, felicidade sempre!!", dedicou outro.