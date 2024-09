Reprodução: Instagram Peões especularam nomes para a primeira roça da temporada

Depois de um final de semana caótico, os peões confabularam a respeito da primeira roça da temporada. Julia Simoura , a primeira fazendeira desta edição, conversou com seus aliados sobre quem será sua indicação. Além disso, Flor se desculpou com Suelen e a produção de " A Fazenda 16 " repudiou os comentários da ex-SBT.



Possível nome para a Roça

O "grupão" havia definido um nome para ir à berlinda: Zé Love. Após os desentendimentos do atleta com alguns peões da casa, ele ficou na mira do elenco. Julia, no entanto, revelou que não pretende indica-lo na Roça que acontecerá nesta terça (24).

A escolha da fazendeira levará em conta os últimos acontecimentos que envolveram Flor, Flora e Suelen. A ruiva contou aos aliados que votará na ex-apresentadora do SBT. "Numa Roça com a Flor agora, não acho que ele [Zé Love] saia. Eu bato na tecla: gostaria muito de ir direto na Flor, porque tenho pra mim que, pela repercussão, ela sai", argumentou ela.

"Se a gente bota o Love se indispondo com o poder que ele tem agora, vai ser voto fora e ele não sai. Se ele tá numa configuração de Roça com a Flor, ele não sai. Acho que vocês poderiam dispersar o voto em outra pessoa estrategicamente, preocupando com a Baia", acrescentou. "Gente, eu vou na Flor!", finalizou ela.

12 pessoas votando em uma só?

Uma parte do elenco de A Fazenda 16 já possui conhecimento prévio de formações de berlinda, como é o caso da ex-BBB Gizelly. Em conversa com os parceiros, um dos pontos levantados pelo grupão seria um voto de todos em uma mesma pessoa.

Para a advogada, isso não é bom: "Gente, 12 votos numa cabeça... Isso é desde que faz reality. Todo mundo sabe o que acontece. Prego que leva martelada se destaca", afirmou a ex-reality.

"A gente tem que botar 12 pessoas numa pessoa só! Nós somos 11 mais a Fazendeira. Eles são 9, mais o Gilsão que tá isolado, a Vivi eu acho que tá pendendo pra lá", rebateu Sacha.

O ator, então, prosseguiu na linha de raciocínio: "São 11 votos nossos, mais a Fazendeira, mais 10 de lá, Gilsão e Vivi. A gente tá 11 contra 10. Se Vivi pender pra lá, fica 11 contra 11 e a Júlia desempata. Se não juntar tudo numa só, eles ficam com maioria da casa e vai um nosso pra Roça! Certeza!", explicou.

"Meu irmão [Davi] recebia 10 votos da casa toda e ele era preferido aqui fora. O povo pega briga!", relembrou Raquel Brito, irmã do campeão do BBB 24. "Mas teu irmão era quem mais movimentava o jogo da casa. A Babi não faz p*rra nenhuma!", retrucou ele ao usar a ex-panicat como um exemplo de alvo de votação do grupão.

Aviso da produção sobre comentários preconceituosos

Depois da briga do último domingo (22), a produção chamou os peões para a sala e emitiu um comunicado a respeito dos comentários discriminatórios que aconteceram na discussão entre Flor, Flora e Suelen.

"Atenção, peões! No mundo de hoje, preconceitos de qualquer tipo são inadmissíveis. É dever de todos cuidarmos de nossas palavras e atitudes. Palavras preconceituosas ferem, e não adianta falar que não foi essa a intenção. Vamos todos nos esforçar para criar um ambiente de respeito e inclusão. Obrigado", dizia o comunicado.

Paz entre Flor e Suelen?



Além de conversar com Flora sobre o comentário que fez a respeito de Arlindo Cruz, Flor Fernandez se desculpou com Suelen na última segunda (23). Depois de ter cantado "Xô, Satanás" para a ex de Vitão, a loira foi conversar com a participante. "Sei que não vai mudar nada, mas quero te pedir desculpas pela musiquinha",começou.

"E outra, quando eu disse que estamos sob influência, eu também estou. Eu também cedi. Me desculpa pela musiquinha, e só por isso. Eu não fiz nada por mal, mas é todo direito seu de ficar brava. Fui bem infantil", confessou.

Suelen, então, reconheceu o movimento de Flor e a elogiou: "Admiro você pedir desculpas sem precisar de um ao vivo para fazer isso, porque teve pessoas que fizeram coisas horríveis e esperaram o ao vivo por poder falar".

"Obrigada por ser gentil e ainda me ouvir, porque você teria todo direito de não querer me ouvir. Gratidão, de coração", finalizou a ex-SBT.

