Reprodução Patrícia Leite está tentando engravidar





Patrícia Leitte desabafou com os seus seguidores sobre a dificuldade que está tendo para engravidar. Nos seus stories do Instagram, a ex-BBB contou que sofreu com um aborto espontâneo em 2023.





Neste segunda-feira (23), a influenciadora compartilhou a gaveta de sua casa cheia de teste de gravidez e desabafou sobre sua vontade de ser mãe mesmo que no momento não esteja conseguindo ter filhos.

"A dura espera de engravidar não é fácil, e só quem passa por isso entende o turbilhão de emoções. Cada mês que passa parece mais um teste de paciência e esperança. Tem dias em que o desânimo bate forte, e o desejo de ver aquele positivo no teste parece distante. Mas em meio a tudo isso, tenho encontrado força em algo maior: minha fé em Deus", começou.



Espiritualidade

A ex-BBB explicou que nessas horas, ela foca na espiritualidade para passar por essa situação. "Acredito que o tempo d’Ele é perfeito e, mesmo quando as circunstâncias parecem desfavoráveis, sei que Deus está no controle. Ele conhece os desejos mais profundos do meu coração, e confio que, no momento certo, as promessas d’Ele vão se cumprir na minha vida. A fé tem sido meu sustento, minha âncora, me lembrando que a espera faz parte do propósito", continuou.

"Sei que esse caminho é desafiador, mas escolho acreditar que tudo vai dar certo, porque Deus já escreveu uma linda história para mim. Enquanto espero, continuo confiando n’Ele, que é capaz de transformar minha espera em um testemunho de amor e milagres", finalizou.