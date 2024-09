Reprodução: Instagram Akon

O cantor Akon viralizou, na manhã desta segunda (23), após compartilhar uma crítica que recebeu ao show que realizou no Rock in Rio 2024. O artista republicou diversos stories de fãs que curtiram sua apresentação, entre eles um comentário negativo.

No entanto, o feedback não foi entendido pelo musicista e, por isso, deu o que falar nas redes. "Akon prometeu tudo e entregou um playback ruim, autotune e um DJ da Shoope", avaliou um fã que assistiu ao show do cantor senegalês-americano.

Após o momento, os internautas se divertiram com a postagem compartilhada pela voz de "Lonely". "O cara que não se deu o trabalho de decorar o nome “Rio de janeiro” com certeza vai se dar o trabalho de traduzir os stories", avaliou um primeiro em referência à gafe cometida pelo musicista.

No meio do show, ele interagiu com a plateia e disse: "São Paulo, como vocês estão se sentindo hoje?". Após o erro, a plateia do Rock in Rio o corrigiu e gritou que eles estavam no Rio de Janeiro.

"Só não vou criticar porque eu também não rendo muito trabalhando no domingo", brincou um segundo. "Tadinho, gente. Ele foi um ícone da nossa adolescência. Fiquei com dó", lamentou uma teceira.

Show caótico

Em um momento da apresentação, Akon apareceu dentro de uma bola inflável para interagir com o público. Entretanto, quando estava descendo as escadas, a bola estourou. “Tentei fazer algo especial. Talvez não fosse para acontecer. De qualquer forma, vamos fazer a festa acontecer”, disse ele de maneira constrangida.









