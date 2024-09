Reprodução Instagram - 22.9.2024 MC Ryan SP não faz show no Rock in Rio e vai a jogo do Corinthians

Anunciado como uma das atrações de sábado (21) no Rock in Rio, MC Ryan SP não foi ao festival de música para se apresentar. Sem explicar o motivo da ausência, o funkeiro usou as redes sociais para mostrar que estava na Neo Química Arena para assistir ao jogo do Corinthians e Atlético-GO.







O artista se apresentaria no show "Pra Sempre Trap", que contou com a presença de outros músicos, a exemplo de MC Cabelinho, Veigh, Orochi, Matuê, Filipe Ret e Kayblack. A reportagem do iG Gente entrou em contato com MC Ryan, mas não obteve resposta até a publicação deste texto.





Atendimento médico



Na última sexta-feira (20), MC Ryan SP preocupou os fãs ao postar um vídeo no qual aparecia em uma instituição hospitalar. À época, o músico pontuou o motivo que o fez ir ao hospital, porém não comentou nada em relação ao festival.





"Acabei pegando uma gripe viral forte! Parece que caiu uma parede na minha cara. Estou me medicando. Já, já, estou zero", escreveu ele no dia em que recebeu atendimento hospitalar.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Participe do nosso Canal no WhatsApp e da nossa Comunidade no Facebook.