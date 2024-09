Reprodução Bianca Andrade revela bastidores do término com modelo italiano: 'Foi difícil'

A influenciadora Bianca Andrade surpreendeu os fãs nesta sexta-feira (20) ao anunciar o término do relacionamento com o modelo italiano Luca Daffrè. Em conversa com os seguidores, a ex-BBB revelou que o romance a ensinou muitas coisas. Ela e o rapaz estavam juntos desde março.

No último final de semana, durante o Rock In Rio, Bianca Andrade evitou tocar no assunto do status do relacionamento. Entretanto, dias depois, a empresária veio a público para confirmar o término.

"Resolvi falar tudo isso aqui porque tô falando tudo mesmo. Já fiquei tão traumatizada com término de relacionamento que tenho dificuldade de anunciar. Esse último estava em Londres e era uma situação que postei e não me arrependo, foi muito sobre mim. Tirei coisas boas desse relacionamento. Terminei, tá, gente, terminamos", revelou.

Com menos de seis meses de duração, Bianca Andrade refletiu que pretende ser mais discreta no próximo envolvimento amoroso.

"Num próximo agora, vou tentar manter bem quietinha, não vou falar nada. Por mais que quando a gente está feliz, queira falar, vou fazer a sonsa, vou ser feliz quietinha para não ter que passar por essa situação."

Além disso, a influenciadora também disse entender a curiosidade dos fãs e da imprensa, por mais que não queira expor detalhes do rompimento. "A gente quer saber do relacionamento dos outros, é horrível falar isso, mas é curioso. Quando termina, fico me perguntando 'por que terminou? Quem traiu quem? Terminou bem?'"

Bianca Andrade é mãe de Cris, de 3 anos, fruto do antigo relacionamento com o jornalista e ex-BBB Fred Bruno. O romance com Luca Daffrè foi o primeiro que a empresária expôs ao público desde a separação com o pai de seu filho.

"Enfim, terminamos. Não vou falar o motivo, apesar de vocês quererem saber, mas posso ficar tranquila em dizer que foi um relacionamento que me ensinou muita coisa, acho que isso é o que fica. Foi a primeira vez que namorei depois de ser mãe, algo que envolvia muita culpa, ficava pensando em como evoluir o relacionamento. Quando você está com a pessoa, começa a construir o futuro com ela, mas quando é mãe, é outro rolê e estou aprendendo agora. O começo foi difícil, perdi o ranço de namorar, não sei por que, não ficava feliz dentro do relacionamento, mas nesse fiquei. Descobri que gosto de namorar", completou.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Participe do nosso Canal no WhatsApp e da nossa Comunidade no Facebook. $