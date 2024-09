Reprodução Trégua? Mãe de Endrick publica foto de Gabriely Miranda após silêncio sobre casamento

Cintia Ramos, mãe de Endrick, compartilhou diversos registros nesta quarta-feira (18), mostrando os bastidores de uma partida do Real Madrid. No entanto, uma foto chamou a atenção: Gabriely Miranda, atual esposa do jogador de 18 anos, também aparece nas imagens. A publicação ocorre em meio ao silêncio da matriarca sobre o casamento, que ela havia julgado precoce meses atrás.

No Instagram, Cintia reuniu familiares e companheiras dos jogadores do Real Madrid. Gabriely aparece ao lado de duas mulheres enquanto assistiam ao jogo. Além delas, a mãe do atacante Jude Bellingham também estava presente, acompanhando a mãe de Endrick.

Trégua?

Essa é a primeira vez que Cintia Ramos surge publicamente ao lado de Gabriely Miranda desde o casamento surpresa.





Recém-mudados para Madrid, Gabriely Miranda e Endrick revelaram no último final de semana que estão casados. A influenciadora compartilhou o versículo bíblico Mateus 19:6 para anunciar a novidade: "Assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém separa". Posteriormente, ela acrescentou: "Enfim, casados".

Casamento não estava nos planos da mãe de Endrick

Em maio, durante uma participação no programa "Conversa com Bial", Cintia Ramos comentou que o filho era muito novo para se casar. Na época, o jogador, ainda no Palmeiras, tinha apenas 17 anos.

"Os dois são muito novos para casar porque têm muitas coisas pela frente", afirmou Cintia na ocasião.



