Akon

O cantor Akon , que se apresentará no próximo domingo (22) no Rock in Rio , relembrou do seu relacionamento com a influenciadora e ex-peoa, Nicole Bahls . Em entrevista ao Extra, o artista americano comentou a respeito do breve namoro que teve com a artista e ainda falou de poligamia, prática que o musicista segue.



Quando perguntado sobre o assunto, a voz de "Sexy Bich" afirmou: "Nicole é minha ex-namorada, claro que me lembro dela. Estão loucos? [brincou ele] Eu fiquei surpreso quando as pessoas no Brasil descobriram sobre nosso relacionamento. Mas é isso, tento manter tudo na discrição. Eu sei que Nicole está feliz agora e gosto de respeitar isso".

O americano e a brasileira se conheceram em 2010, quando Akon fez um show no Rio de Janeiro. Os primeiros contatos entre eles foram feitos pela própria irmã do cantor. Após a interação, eles tiveram um relacionamento à distância, que não deu certo

O motivo? Segundo a ex-reality a língua era um dos principais impeditivos para continuar o namoro. "Sobrevivi com Google Tradutor. Eu falava algumas coisinhas em inglês, mas não sei falar direito. É cansativo fazer mímica o tempo todo, não é?", disse Bahls quando foi entrevistada por Blogueirinha.

Akon e o poliamor

No papo com o veículo Extra, o artista estadunidense abriu o jogo sobre ser adepto à poligamia. "Bom, o número de esposas que tenho virou um mistério porque eu nunca conto para as pessoas quantas são. Eu só deixo as pessoas chutarem para tentar adivinhar", respondeu em bom tom.

Por ser da religião muçulmana, que adota a poligamia como uma de suas práticas, o artista possui mais de um relacionamento e, por isso, foi perguntado sobre o tema. Em 2023, uma das esposas de Akon, Amirah-Iman Thiam, revelou que ele possui quatro mulheres.

