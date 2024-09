Reprodução: Instagram Ultrassom de Jade Magalhães

O cantor Luan Santana publicou um vídeo no qual aparece alegre ao ver seu bebê com Jade Magalhães pela primeira vez. O artista acompanhou a amada no médico e se encantou ao ver o filho, que ainda não teve o sexo revelado, na ultrassom realizada pela jovem.



"Antes que te formasse no ventre já te conhecia, e antes do seu nascimento já havia te consagrado. Jeremias 1:5", escreveu a voz de "Tudo Que Você Quiser". No vídeo, o casal acompanha as primeiras imagens do futuro bebê com o exame realizado.

Assista ao vídeo da primeira ultrassom do filho de Luan Santana e Jade Magalhães

Em certo momento, o musicista fala: "Olha a barriguinha lá". Nos comentários do registro, celebridades e fãs de Santana vibraram com o casal. "Que coisa mais linda", enalteceu a acantora Ana Vilela.

"A carinha de menino", especulou uma usuária. "É menina, né? Pode falar", teorizou uma outra. "Que Deus contnue abençoando muito a família de vocês", desejou uma terceira. "Muito amor", elogiou uma quarta.

Após inúmeras idas e vindas, Jade Magalhães e Luan Santana voltaram a ser um casal. Em julho deste ano, os dois anunciaram que estão à espera do primeiro filho, que ainda não teve o nome e nem o sexo revelados.

