Reprodução/montagem Miley Cyrus e Bruno Mars





A cantora Miley Cyrus está enfrentando um processo por violação de direitos autorais , após ser acusada de copiar música de Bruno Mars para criar seu sucesso “Flowers” , que venceu o Grammy . De acordo com documentos obtidos pelo site 'TMZ', a empresa Tempo Music Investments, que detém parte dos direitos autorais da canção de Mars, alega que o hit de 2023 de Miley apresenta várias semelhanças com a música “When I Was Your Man” , lançada por Mars em 2012.

Entre as semelhanças apontadas estão o refrão, a melodia, a harmonia, as progressões de acordes e até a letra. A acusação afirma que esses elementos foram “intencionalmente” reproduzidos na faixa “Flowers”. Apesar das alegações, Bruno Mars não está envolvido diretamente no processo. Os representantes de Miley Cyrus, de 31 anos, e Bruno Mars, de 38, não responderam aos pedidos de comentário feitos pela imprensa até o momento.

Em fevereiro deste ano, “Flowers” garantiu a Miley seus primeiros prêmios Grammy, vencendo nas categorias de gravação do ano e melhor performance pop solo, derrotando grandes nomes como Taylor Swift e Billie Eilish.

Veja galeria de fotos



Miley Cyrus aposta em lingerie com transparência Reprodução Instagram - 19.4.2024 Miley Cyrus aposta em lingerie com transparência Reprodução Instagram - 19.4.2024 Miley Cyrus aposta em lingerie com transparência Reprodução Instagram - 19.4.2024 Miley Cyrus aposta em lingerie com transparência Reprodução Instagram - 19.4.2024 Miley Cyrus aposta em lingerie com transparência Reprodução Instagram - 19.4.2024 Miley Cyrus aposta em lingerie com transparência Reprodução Instagram - 19.4.2024





No discurso de aceitação, Miley refletiu sobre o impacto do prêmio: "Este prêmio é incrível, mas eu realmente espero que ele não mude nada, porque minha vida já era maravilhosa antes disso", disse ela. "Nem todo mundo vai ganhar um Grammy, mas isso não significa que não sejam extraordinários." Rumores sugerem que "Flowers" teria sido escrita sobre o ex-marido de Cyrus, o ator Liam Hemsworth, com quem a cantora foi casada de 2018 a 2020.

Miley Cyrus iniciou sua carreira muito jovem, aos 12 anos, protagonizando a série de sucesso 'Hannah Montana', da Disney, que a projetou para o estrelato entre 2006 e 2011. Após sua transição para a música pop, ela emplacou sucessos nas paradas, como "Party in the U.S.A." e "Wrecking Ball", consolidando-se como uma das maiores artistas da música pop mundial.