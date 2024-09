Foto: Instagram @gabrielymiiranda Endrick e Gabriely Miranda se casam em Madrid





Nesta segunda-feira (16), Endrick e Gabriely Miranda anunciaram em suas redes sociais que casaram. Os dois compartilharam algumas fotos juntos e mostraram as alianças para comprovar o novo status.





Com um vestido branco simples de cetim que fugia do tradicional, a stylist Deyse Santos contou à QUEM detalhes do look escolhido por Gabriely. "Ela entrou em contato comigo e falou que gostaria de algo simples, mas elegante também para essa ocasião. Ela colocou muita ênfase para que fosse um vestido simples e romântico", explicou.

O vestido

Deyse então começou a procura por marcas na Espanha, já que o casal se mudou para o país após o jogador ser contratado pelo Real Madrid. O estilista escolhido foi Redondo Brand e o vestido foi feito exclusivamente para ela em cetim e um laço na lateral.

A peça saiu por volta de 630 euros, algo em torno de 3,8 mil reais. "Ela tinha me pedido algo simples, mas que fosse algo especial e marcante. Por isso a gente escolheu esse look que tem o laço marcante. Para a ocasião, foi o vestido ideal. Ela estava muito linda e se sentiu super confortável", disse a stylist.

Para finalizar a produção, a influenciadora optou por um par de scarpin nude da grife francesa Louboutin, à venda no Brasil por cerca de R$ 5,4 mil.

