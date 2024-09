Reprodução: Instagram Bianca Andrade

A blogueira Bianca Andrade rebateu , nesta quinta-feira (12), as críticas que recebeu após ter afirmado no programa "Sábia Ignorância", apresentado por Gabriela Prioli, que era mais feliz quando morava na favela.



De acordo com Boca Rosa, sua vida era mais alegre quando morava no Parque União do Complexo da Maré. "Sorria muito mais, tinha menos problemas, Nãto atingido ainda a vida adulta", disse ela à comunicadora. Após a declaração, os internautas não gostaram da opinião da ex-BBB e alegaram que ela estaria romantizando a pobreza com o posicionamento.

Veja o que Boca Rosa respondeu aos haters:







"Viralizaram alguns cortes do programa Sábia Ignorância e eu recomendo que vocês assistam [a atração]", iniciou a empresária. Quando colocam na manchete: 'Boca Rosa diz que na favela era mais feliz', principalmente para quem mora numa situação de vulnerabilidade, vai olhar e dizer: 'Ai, Boca Rosa, então volta para a favela'", acrescentou.

"Eu não estou romantizando a favela, inclusive tem muita gente que não faz ideia de como é o Complexo da Maré, o Parque União, o lugar de onde vim", considerou a blogueira. "É interessante a gente falar que, hoje, eu sou muito grata por tudo que eu tenho. Eu tenho uma casa, olha isso aqui", complementou ela ao mostrar a sua mansão.

"Eu sou muito grata por hoje, quando passo por um problema de saúde, poder ter recurso para cuidar de mim e da minha família. Dar essa casa para o meu filho. Acho que qualquer pessoa em sã consciência sentiria gratidão", opinou. "Mas tem um ponto muito interessante de falar enquanto mulher que veio de baixo, de um lugar de vulnerabilidade e conseguiu ascender socialmente", começou ela.

"Uma vez que você rala, trabalha e uma em um milhão, consegue ascender socialmente e sair da extrema pobreza, vem junto um medo muito absurdo a cada passo que você dá. Esse medo acompanha você", lamentou ela. "Para mulheres que empreendem, que sonham, desejo muito que vocês passem por isso. Que consigam realizar o sonho de vocês. Mas não estranhem se a felicidade não vier junto em uma pilulazinha", aconselhou Boca Rosa.





Empresária refletiu acerca do presente e o que pode acontecer com sua carreira no futuro

"Junto [com a ascensão], vem muita culpa, muita autossabotagem. A gente tem essa síndrome da impostora, que é uma coisa que a gente pouco fala e que existe. Cada conquista minha, eu fico: 'e se eu perder tudo isso? E se fizer algo de errado e perder tudo isso?' Isso está dentro de mim, sempre", relatou ela. A influenciadora ainda revelou que passou mal após uma reunião feita na última quarta (11).

"Quando eu era adolescente e morava na favela, eu tinha uma mãe por trás fazendo que eu não percebesse nada dessas dificuldades. Minha mãe foi f*da e eu tive essa base familiar", explicou.

Bianca Andrade explicou que ela e a mãe são muito gratas pelo conforto que elas possuem atualmente. No entanto, a blogueira reforçou o sentimento de que as duas têm medo de que isso acabe um dia. "O nosso medo não é só pela nossa família, mas por todos que trabalham com a gente. São 50 pessoas com a gente, mais todas vocês que estão aí", desabafou.



"A gente acha que não é capaz, diferente de um homem, que olha e fala: 'Eu mereci, trabalhei'. A gente tem que trabalhar muito isso, enquanto vai crescendo no nosso negócio, principalmente do zero", justificou ela. "A mulher não é incentivada a isso desde pequeninha", expressou.

Após o relato, Boca Rosa ainda avaliou seu papel na internet e as críticas que escuta por ser uma pessoa pública. Ela, então, concluiu: "Faria tudo de novo? Faria. Posso parecer uma ingrata? Posso, por que o que estou falando sou eu sendo 100% sincera. Não sou grata? Muito pelo contrário, mas sou verdadeira com o que eu sinto".

