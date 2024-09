Reprodução: Instagram Kiell Smith-Bynoe

Kiell Smith-Bynoe , astro da série "Ghosts", viralizou, na última quarta (11), ao reagir de maneira negativa à vitória da série "Mrs. Brown's Boys" pelo segundo ano consecutivo, na premiação "National Television Awards". A categoria em questão era "Melhor Série de Comédia".

Após anunciarem o vencedor, o elenco de "Mrs. Brown's Boys" subiu ao palco e a câmera focou em Smith-Bynoe, que não parecia muito contente com a vitória da obra concorrente. Nas redes sociais, ele publicou um gif em referência ao momento.

Assista o momento que deu o que falar nas redes sociais:

"Eu gostaria de reportar um crime", brincou ele sobre a derrota de sua série. Semanas antes da premiação, o artista britânico havia declarado que não gostaria da vitória de sua adversária. "Não deixe Mrs Browns Boys nos vencer de novo", pediu ele aos fãs.

Na internet, os usuários reagiram com bom humor à expressão facial do ator. "Não dá para saber se Kiell Smith-Bynoe estava tipo 'raivoso'/beligerante ou se estava realmente furioso com a vitória de Mrs Brown's Boys!", escreveu um internauta. "Meu Deus, a cara desse cara!", avaliou um segundo.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Participe do nosso Canal no WhatsApp e da nossa Comunidade no Facebook .