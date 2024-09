Reprodução Preta Gil revela conselho impactante de Gilberto Gil sobre a morte: 'Eu estava na merda'

O cantor Gilberto Gil , de 82 anos, voltou a comentar a luta contra o câncer que sua filha Preta Gil , de 50 anos, está enfrentando. Em um trecho de uma entrevista divulgado nesta quinta-feira (12), o patriarca explicou o polêmico conselho que o artista deu à filha após a cantora retomar o tratamento contra o câncer um ano após a cura.



Em entrevista à GQ Brasil, Gilberto Gil afirma que é adepto de filosofias orientais e africanas, e que, por conta disso, tem uma visão diferente acerca da finitude. Ele afirma que fez "as pazes com a ordem natural da vida” e explicou o porque do conselho controverso à Preta Gil.



"Falei: 'Minha filha, essas situações não permitem uma tranquilidade absoluta, mas valha-se de tudo que puder do ponto de vista físico, psíquico e espiritual. Isso vai ajudá-la a seguir em frente, a ir aonde a vida a levar'. Ela entendeu, mas a gente sente medo, evita pensar nesse fluxo permanente do eterno para dentro de si", diz o cantor.

Entenda o caso

A entrevista cedida ao programa "Conversa com Bial", Preta Gil afirma que o pai deu um conselho a ela quando estava internada. Ele teria dito: "Se estiver sendo muito difícil pra você e se for sua hora, aceite. Se estiver muito pesado pra você, vai, se deixa ir”.

Preta explica que aquele conselho teria sido uma "virada de chave" para ela: "O pai trouxe a realidade e eu falei: 'Não quero morrer, não. Não chegou a minha hora, não'. E funcionou muito. Foi ótimo ele ter dito isso porque eu estava na merda.”

