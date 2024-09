Colaboração para EGOBrazil Deolane Bezerra é presa novamente





Após ser presa novamente nesta terça-feira (10), Deolane Bezerra teve o pedido de cumprir a pena em casa e voltou para a Colônia Penal Feminina de Buíque, a 280 km de Recife, em uma cela reservada.





Conforme informações divulgadas na Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização de Pernambuco, a decisão de deixar a advogada em um lugar mais reservado foi por conta de toda a comoção com o caso e para manter a integridade dela reservada.

"Por se tratar de um caso de repercussão, ela está em uma cela reservada para resguardar a sua integridade física. Deolane teve a prisão preventiva decretada por descumprimento de medidas cautelares impostas pela justiça para a concessão de sua prisão domiciliar. Por questão de segurança e em razão do processo tramitar em segredo de justiça, mais informações não poderão ser repassadas", diz o comunicado.



Entenda o caso

Deolane e a mãe, Solange Bezerra foram presas na última semana em uma Operação da Polícia Civil de Pernambuco contra prática de jogos ilegais e lavagem de dinheiro.

A influenciadora ficou cinco dias presa em Recife, mas conseguiu o direito de cumprir a prisão domiciliar por conta de ter uma filha menor de 12 anos. Mas, para manter isso, Bezerra precisava cumprir algumas regras.

Ela deveria usar tornozeleira eletrônica, não conversar com outros investigados e não fazer nenhuma postagem nas redes sociais. Assim que foi solta, Deolane publicou uma foto no Instagram dizendo estar sendo censurada. Por conta disso, ela foi presa novamente e foi transferida para a Colônia Penal Feminina de Buíque, na região do Agreste de Pernambuco.

Nesta quarta-feira (11), a advogada irá ter uma audiência de custódia por vídeo em que o juiz irá avaliar se a prisão foi feita de forma regular.