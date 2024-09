Reprodução/Instagram Ellen Rocche

A atriz e humorista Ellen Rocche , estrela do humorístico do Multishow "No Corre", comentou como reage com o fato de ser considerada como uma mulher sensual. A artista de 45 anos ficou conhecida por interpretar personagens sensuais nos anos 2000.



Em entrevista à coluna Play, do jornal O Globo, Ellen afirma que o selo de "sex symbol" nunca limitou sua carreira: "É uma coisa natural, eu levo de boa. Todos os professores que tive falaram que eu ia ter que me esforçar muito mais".

Ela continua: "Eu tenho uma postura, um olhar sensual, e eu agradeço a Deus por isso, não acho ruim. Não é uma coisa forçada. Eu sempre tive tantos papéis e personagens diferentes. E quanto mais papéis sensuais surgirem, melhor. Isso quer dizer que eu estou bem".

"Eu não quero ter rugas, mas, infelizmente, a vida está aí para isso. Temos tecnologias muito legais neste sentido. Eu comecei a fazer procedimentos para cuidar da pele. Temos que ter inteligência para gerenciar o envelhecimento. Eu não quero sobreviver até os cem anos, eu quero viver de uma forma plena e saudável até os cem anos. Para isso, eu procuro ter uma alimentação mais leve, fazer atividade física, beber muita água...", afirma Ellen.

