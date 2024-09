Mayra Dugaich Justin Timberlake volta a postar nas redes sociais após prisão

O cantor Justin Timberlake parece ter chegado a um acordo legal para resolver uma infração de trânsito, segundo o TMZ. O artista foi detido em junho deste ano, após ser acusado de dirigir embriagado.



O tabloide norte-americano afirma que Justin deverá comparecer ao tribunal na próxima sexta-feira (13) e se declarar como culpado pelo crime de dirigir com a "capacidade prejudicada".

Com isso, a acusação de embriaguez ao volante cai e o artista será submetido a pagar uma multa. O valor da ação, no entanto, chocou. Justin deverá pagar entre US$ 300 e US$ 500.

Entenda o caso

Justin foi preso no dia 18 de junho de 2024, nos Hamptons. Na época, os registros policiais afirmam que o artista teria desrespeitado uma placa de "Pare" e invadido a contramão pelo menos duas vezes.

Segundo o relatório, o cantor estaria com forte odor de bebida alcoólica" e teve "desempenho ruim em todos os testes padronizados de sobriedade". Além disso, os agentes afirmam que Justin se recusou a fazer o bafômetro na ocasião.

