A cantora Jojo Todynho compartilhou, nesta quarta (11), uma mensagem que recebeu de uma seguidora contando sobre mulheres que comentaram a respeito do corpo da artista . Segundo a internauta, em grupos de conversa, as anônimas opinam sobre antes e depois de procedimentos cirúrgicos. A artista, então, foi um dos alvos e, com isso, respondeu as haters no stories do Instagram.



"Um bando de mulher desocupada fica dia e noite em grupo de cirurgia falando mal de mim. Deixa eu falar uma coisa para vocês, é feio", iniciou. "Sabe o que eu sinto de vocês? Vergonha, porque, se vocês me verem em qualquer lugar, são as primeiras a elogiar e pedir pra tirar foto", argumentou ela.

"Quero acrescentar na minha fala que estamos no Setembro Amarelo, mes em que falamos sobre depressão e suicídio", reforçou a voz de "Que Tiro Foi Esse". "O quanto é triste isso que vocês fazem, é o tempo todo incomodado que tem uma celulite, que tem isso, que tem aquilo", expressou a campeã de A Fazenda 12.

"Se vocês tivessem o mesmo incômodo que eu tenho para vencer na vida, vocês não falariam da vida dos outros. Não sei da vida de ninguém, porque estou trabalhando, estudando, correndo atrás do meu. Motivando a galera a ir atrás do seu", rebateu Todynho.

Artista também desabafou sobre como as críticas afetam autoestima de mulheres

Jojo Todynho reforçou o posicionamento contra as mulheres que fizeram comentários maldosos a respeito das cirurgias que a funkeira realizou. "Pega um espelho antes de falar da pessoa, bota na sua frente e vê se realmente você está perfeita, se está podendo falar da vida dos outros", disse.

Ela também falou sobre como o tema afeta a autoestima de mulheres. "Da mesma forma que isso chegou para mim, chega para outras mulheres que são anônimas, e a gente não sabe o que elas vivem dentro de casa, que muitas vezes fez uma cirurgia para tentar dar um acalento à alma dos problemas que ela carrega", ressaltou.

"Graças a Deus, nasci com um empoderamento divino, porque gorda ou magra nunca deixei de usar o meu biquíni, nunca deixei de ser quem eu sou", afirmou com orgulho. "O corpo não me faz, o dinheiro não me faz, sabe o que me faz? Caráter, e é isso que vocês não têm. Aprendam a ter caráter. Não é falar dos outros, não. Vão trabalhar, desocupadas", complementou Jojo Todynho.

Após o desabafo, a ex-reality comemorou a volta à academia e se enalteceu ao reconhecer o seu esforço diário na academia. "Não é para qualquer um, não [...] Cala a boca e me acompanha", finalizou ela.

