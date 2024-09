Reprodução/Instagram Deolane Bezerra processa Antonia Fontenelle por danos morais

Deolane Bezerra está processando Antonia Fontenelle por danos morais. Mesmo presa , a influenciadora pede por uma indenização de R$30 mil. A ação corre no TJSP (Tribunal de Justiça de São Paulo).

De acordo com a advogada, a apresentadora fez "comentários sucessivos e pejorativos" em relação à imagem e a associou com práticas criminosas e ilegais. As informações são do Splash, do UOL.





Além disso, a ex-A Fazenda declarou que Fontenelle fez comentários desrespeitosos sobre a morte do ex-marido MC Kevin. A ação também aponta que a apresentadora usa do sensacionalismo para induzir o pensamento do público que assiste ao seu canal.

A juíza Renata Bittencourt Couto da Costa negou o pedido de que o processo corra em segredo de Justiça, argumentando que a autora é uma pessoa pública.

A magistrada também entrou com um o pedido de tutela de urgência para proibir Antonia de citar e/ou mencionar Deolane nas redes sociais, imprensa, TV, etc., sob pena de multa diária. Fontenelle ainda será citada, e deve ter 15 dias úteis para se manifestar.

