Reprodução Bella Campos está namorando em segredo após traição de ex; conheça o rapper BK'

A fila andou para Bella Campos! Após o término polêmico com MC Cabelinho, a atriz estaria namorando o rapper BK', sucesso no cenário nacional. De acordo com o Extra, o novo romance da artista já dura cinco meses e está sendo mantido em segredo para evitar exposição na mídia.

O caso ganhou atenção recentemente, quando Bella Campos foi vista na cobertura do músico de 35 anos, em Copacabana. Segundo fontes do jornal, os dois estavam em clima de casal, trocando beijos e carícias.

O relacionamento entre a atriz e BK' teria começado em abril, mas o casal tem feito esforços para manter a relação longe dos holofotes. Um dos motivos seria o desejo de Bella em preservar a vida pessoal, especialmente após o escândalo com o ex-namorado, MC Cabelinho.

No ano passado, a atriz e o funkeiro que contracenaram juntos em "Vai na Fé" terminaram o relacionamento após o cantor ser acusado de traição.





Conheça mais sobre o rapper BK'

Abebe Bikila Costa Santos, conhecido artisticamente como BK', é uma das maiores referências da nova geração do rap nacional. Aos 35 anos, o rapper já lançou quatro álbuns, com destaque para o disco de estreia "Castelos & Ruínas" (2016), considerado um marco do gênero.

No Spotify, BK' acumula mais de 5 milhões de ouvintes mensais e sucessos que ultrapassam 100 milhões de reproduções.



