Após o sucesso do melodrama da Netflix "Pedaço de Mim" , a autora Angela Chaves anunciou que está trabalhando em uma nova adaptação da minissérie da Globo, "A Casa das Sete Mulheres" , lançada em 2003.



A produção é uma adaptação do livro homônimo de Letícia Wierzchowski. De acordo com as informações da coluna Play, do O Globo, a nova adaptação deverá ser mais curta que a veiculada pela emissora carioca e será produzida pela Boutique Filmes. Até o momento, não há informações de data de estreia nem onde será veiculada.

Conhecida por seu trabalho nas novelas da Globo Os Dias Eram Assim (2017), com Alessandra Poggi, e o remake de Éramos Seis (2019), autora também está à frente de outros projetos, como a adaptação de Véspera, livro de Carla Madeira, para o serviço de streaming Max.

Sobre o que é a história?

"A Casa das Sete Mulheres" é ambientada durante a Revolução Farroupilha no Rio Grande do Sul, no século XIX. Na trama, enquanto os homens são convocados para a guerra, suas esposas e filhas ficam em casa e se envolvem em diversos conflitos.

Em 2003, ela foi adaptada em uma minissérie na Globo, e bateu records de audiência, superando a novela das 20h da época, "Esperança". O elenco contava com Giovanna Antonelli, Thiago Lacerda, Camila Morgado, Nivea Maria, Mariana Ximenes, Thiago Fragoso, Eliane Giardini e Werner Schünemann.

Ao todo, a minissérie teve 52 capítulos, sendo adaptada por Maria Adelaide Amaral e Walther Negrão, com direção de Jayme Monjardim.

