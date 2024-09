Reprodução/Instagram Andressa Suita sofre acidente doméstico e leva pontos; entenda

Andressa Suita apareceu nas redes sociais nesta quarta-feira (11) para fazer um alerta aos seguidores. A influenciadora contou que sofreu um acidente doméstico com o box do banheiro e precisou ir ao hospital para fazer curativos.

Pelos Stories do Instagram, a esposa de Gusttavo Lima relatou que cortou a mão no box do banheiro enquanto preparava o banho dos filhos.





De acordo com ela, o acidente aconteceu no último dia 30 de agosto, no apartamento da família, em Goiânia. "Estavam montando a estrutura para uma festa na nossa casa e o barulho estava insuportável. Então, resolvi ir para o apartamento com as crianças", disse.

"Eu sempre tenho o hábito de abrir o box, ligar o chuveiro e esperar a água esquentar para chamar os meninos", explicou ela. "Quando eu coloquei a mão no box, ele estourou e, aparentemente, teve um corte pequeno", completou.

Andressa afirmou que não procurou um hospital na hora porque acreditou que não era grave, mas mesmo com um curativo, o corte não parava de sangrar. "Voltei a rotina normal com as crianças, mas não paravam de sangrar. Chamei os médicos e precisou de quatro pontos, fiquei assustada".

Ainda nos Stories, a influenciadora contou que a mesma situação aconteceu um mês atrás com uma funcionária da fazenda da família. Na ocasião, ela resolveu colocar película no box, mas esqueceu de fazer o mesmo no apartamento.

"Não deixem de colocar película no box de vidro da casa de vocês para prevenir qualquer acidente sério. Graças a Deus foi em mim e não nas crianças. Então, não deixem de colocar a película, é este o alerta", finalizou ela.

