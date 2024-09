Reprodução Virginia Fonseca compartilha rotina com recém-nascido

A influenciadora Virginia Fonseca compartilhou nesta terça-feira (10) um relato das dificuldades do pós-parto. Sem romantizar, a apresentadora do SBT confessou estar sentindo muitas dores e destacou que o terceiro parto não foi mais fácil que os anteriores.

Através dos Stories do Instagram, a esposa de Zé Felipe tem mostrado aos fãs os bastidores da vida com um recém-nascido. "Quem falou que a terceira gestação era mais tranquila, mentiu muito", refletiu.

De acordo com ela, as contrações do útero para voltar ao estado normal estão muito intensas. "As dores que estou sentindo, as cólicas no útero, quando vêm, não consigo nem respirar de tanta dor", lamentou.

Apesar das dificuldades, Virginia Fonseca se mostrou encantada com o novo membro da família. "Ele é um príncipe. A cara da Tota Alice", declarou, referindo-se à primogênita Maria Alice.

Terceiro filho de Virginia e Zé Felipe, José Leonardo nasceu no domingo (8), em Goiânia. O parto foi realizado por cesariana e contou com a presença dos avós Leonardo, Poliana Rocha e Margareth Serrão.

