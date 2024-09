IMDb/reprodução O ator morreu aos 93 anos

Morre nesta segunda-feira (9) o ator James Earl Jones, aos 93 anos. O artista ficou conhecido por ser a voz original do vilão da franquia de "Star Wars", Darth Vader , além de ser o intérprete de Mufasa , na animação "O Rei Leão".



A informação foi dada pelo site Deadline. Segundo o jornal, os agentes confirmaram que James estava em sua casa, em Nova York, nos Estados Unidos, quando faleceu. A causa da morte não foi divulgada.

James trilhou uma grande carreira no meio artístico norte-americano, colecionando uma legião de fãs. É conhecido por ser uma das poucas pessoas EGOT — quando uma pessoa ganha os maiores prêmios de cada área, sendo o da TV (Emmy), música (Grammy), teatro (Tony) e cinema (Oscar).

O ator ganhou dois Emmys, ambas em 1991, por "Conflito em Los Angeles" e "Anjo Maldito". Já na música, ele ganhou na categoria de narração em audiolivro, por "Great American Documents", em 1977. No teatro, abocanhou três Tony, sendo dois por papéis e um honorário. E, por fim, ganhou em 2012 um Oscar honorário da academia.

História

James serviu ao exército norte-americano na Guerra da Coréia, nos anos de 1950. Após retornar aos Estados Unidos, ele iniciou sua vida nos palcos. A primeira vez que se apresentou na Broadway, região mais prestigiada de Nova York quando o assunto é teatro, foi em 1957.

Aos 44 anos, James ganhou seu primeiro Tony após protagonizar a peça "The great white hope" (A grande esperança branca). Essa mesma história foi adaptada para o cinema em 1970, lhe rendendo uma indicação ao Oscar.

Em 1964, ele estreou no cinema com o filme "Dr. Fantástico", de Stanley Kubrick. Entretanto, seu estrelato na sétima arte veio em 1977, quando cedeu sua voz no filme "Star Wars: Episódio IV - Uma Nova Esperança" e interpretou um dos maiores vilões da cultura pop, Darth Vader.

James foi escalado para dublar o vilão na trilogia original e retornou ao papel em 2016, para o prequel "Rogue One: Uma História Star Wars".

Em 1994, James novamente cede sua voz para um importante personagem da cultura pop: o leão Mufasa, pai de Simba, na animação "O Rei Leão", da Disney. Em 2019, com o lançamento do filme live action do clássico dos anos 1990, James retorna ao papel do leão.

O último trabalho de James aconteceu em 2021, quando participou como rei Jaffe Joffer de "Um príncipe em Nova York 2", com Eddie Murphy.

