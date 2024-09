Montagem/portal iG Irmã de Deolane Bezerra ameaça Blogueirinha após piada pela prisão da influenciadora





Dayanne Bezerra , irmã de Deolane Bezerra , não gostou nem um pouco das brincadeiras feitas por Blogueirinha durante o programa 'De Frente com Blogueirinha' , no qual a influenciadora fez piadas sobre a prisão da ex-A Fazenda . Em um tom irônico, Blogueirinha perguntou a Álvaro, convidado do episódio, se ele havia feito uma visita à amiga no presídio. A situação gerou desconforto.

Incomodada com a situação, Dayanne prometeu medidas legais contra a apresentadora. "Espero que ela nunca passe por algo assim, brincar com coisa séria? Mais uma para processar", declarou Dayanne.

Em meio às provocações, Blogueirinha aproveitou para fazer um convite para Deolane participar do seu programa. Com uma dose de deboche, ela afirmou: "Quando você puder sair de casa, queremos a primeira criminosa… Brincadeira! Assim que ela for julgada, quero que venha explicar tudo".

Dayane respondeu afirmando que Deolane sempre ignorou os diversos convites realizados por Blogueirinha para participar do programa.

Veja galeria de fotos



Deolane Bezerra deixou 'A Fazenda 14' sem ser eliminada Reprodução Instagram - 29.4.2024 Deolane Bezerra Reprodução Instagram - 29.4.2024 Deolane Bezerra usa biquíni inspirado na personagem Hello Kitty Reprodução Instagram - 29.4.2024 Deolane Bezerra é alvo de rumores de affair com Fiuk Reprodução Instagram - 29.4.2024 Deolane Bezerra já tentou carreira como cantora Reprodução Instagram - 29.4.2024





Liberdade!

A influenciadora digital e advogada Deolane Bezerra foi libertada nesta segunda-feira (9) da Colônia Penal Feminina do Recife após a colocação de uma tornozeleira eletrônica. Ela havia sido presa na semana passada sob suspeita de participação em um esquema de lavagem de dinheiro proveniente de jogos de azar .

A libertação ocorreu após a concessão de um habeas corpus coletivo pelo Supremo Tribunal Federal, que permite a substituição da prisão preventiva por domiciliar para gestantes, lactantes e mães de crianças de até 12 anos.