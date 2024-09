Instagram Galvão Bueno e Desirée Soares em viagem à Groenlândia

O comentarista e narrador esportivo Galvão Bueno , de 74 anos, está em uma viagem com a sua companheira, Desirée Soares , de 55 anos, aproveitando suas férias. O casal está viajando desde o fim dos Jogos Olímpicos de 2024 , e já passaram um período na França e agora seguem explorando a Groenlândia .



Nas redes sociais, o casal compartilhou registros de como tem sido a viagem, e mostrou mais detalhes do fim do verão no Círculo Polar Ártico. Nas gravações publicadas nos Stories do Instagram de Desirée, é possível ver o casal em um passeio de barco e gravando os icebergs que flutuam no mar.

A loira fala no vídeo: "Adivinha onde estamos? Círculo Polar Ártico. Fim de verão, o verão acabou agora e por isso que está esse tempo agradável". Galvão então relembra: "Agora nós estamos no Círculo Polar Ártico. Ainda junto aos icebergs. Foi um desse aí que afundou o Titanic".

Galvão já havia demostrado que adorou a Groenlândia, a chamando de "fantástica". Eles publicaram uma série de registros no Instagram e escreveram na legenda: "Localizada em uma baía rochosa do pitoresco fiorde de Prins Christian Sund, Aappilattoq tem apenas 80 moradores, uma escola com 8 estudantes entre 6 e 12 anos, uma igreja charmosa, um supermercado com itens básicos, uma estufa para vegetais, além de casas totalmente coloridas para tentar espantar o escuro do inverno e trazer mais felicidade aos moradores."

Eles ainda passaram uma informação sobre alguns termos que, em outras regiões do mundo, acabaram sendo banalizadas: "O termo ESQUIMÓ carrega uma conotação negativa, associada à selvageria e de quem come carne crua.

Aprendi mais uma, nunca mais chame os moradores de esquimós, agora são chamados de INUÍTES!!"

