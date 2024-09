Reprodução Negra Li resgata climão com Xuxa durante o Altas Horas: 'Me arrependo'

A cantora Negra Li participou do programa "Altas Horas" (Globo) exibido neste sábado (7), que também contou com a presença de Xuxa Meneghel e algumas ex-paquitas. Durante o programa, a rapper aproveitou a presença da apresentadora para resolver um atrito do passado.

O que aconteceu?

De acordo com Negra Li, nos anos 2000, ela recusou participar do programa de Xuxa Meneghel devido aos ideais que defendia na época, quando ainda fazia parte do grupo de rap RZO.

"Uma vez o Chorão falou que você fez um convite para eu ir ao programa. 'Quem que é aquela voz? O jovem no Brasil nunca é levado a sério'... Que vozeirão, traz essa menina para cá!", revelou a cantora.

Entretanto, Negra Li recusou o convite. "Me arrependo, tá, Xuxa? Porque eu entrei para o rap, e era aquela coisa: 'que televisão, que nada!'. Aquele pensamento, eu quase não sorria mais, vestia a roupa dos meus irmãos...", relembrou.





Falta de representatividade

Uma questão que sempre esteve presente na época das paquitas era a falta de representatividade negra entre as modelos. Segundo Negra Li, isso também a desmotivou.

"Eu quis muito ser paquita, mas não tinha como, porque eu não era branca, não era loira", destacou. "Só que aí entrou uma pessoa no programa... Quando vi aquela menina preta no programa da Xuxa... Ela tinha uma confiança, não tinha?", relembrou, referindo-se a Adriana Bombom, também presente na edição do Altas Horas.

"Quando a vi, falei: eu posso. Aí que tomei a consciência, tirei um pouco daquele pensamento de rapper e falei: é importante estar nos lugares. A Bombom acendeu uma chama, uma esperança. Vi a importância de estar nos lugares, ser vista, ter uma representatividade", acrescentou.

